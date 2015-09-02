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الصحة السعودية: 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا

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الصحة السعودية: 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا الصحة السعودية: 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة ، أنه تم تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا، المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية بالرياض، ليرتفع العدد إلى 1195 حالة توفى منها 510 حالات منذ ظهور المرض بالمملكة فى العام 2012.

وأضافت الوزارة فى بيان لها اليوم الأربعاء، إن عدد الحالات التى تماثلت للشفاء بلغت 613 حالة بينما تبقى 60 حالة تحت العلاج بالإضافة إلى 12 حالة معزولة منزليا.

كانت الرياض، قد شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعا ملحوظاً فى حالات الإصابة انخفضت بنهاية الأسبوع الماضى، إلا أنها عاودت الارتفاع مرة أخرى حيث تم خلال الأيام الثلاث الماضية تسجيل 13 إصابة إضافة إلى الحالات السبع اليوم.
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مصر 365

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