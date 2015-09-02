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وزير التعاون الدولي تحضر فعاليات منتدى (نيويورك أفريقيا) نيابة عن الرئيس

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وزير التعاون الدولي تحضر فعاليات منتدى (نيويورك أفريقيا) نيابة عن الرئيس وزير التعاون الدولي تحضر فعاليات منتدى (نيويورك أفريقيا) نيابة عن الرئيس

الدكتورة نجلاء الأهواني

استقبلت السفارة المصرية في الجابون، وزير التعاون الدولي الدكتورة نجلاء الأهواني، التي قامت بزيارة الجابون خلال الفترة من 27 إلى 31 أغسطس 2015 المنقضي؛ على رأس وفٍد كبيٍر يتضمن عددًا من رجال الأعمال في قطاعات الانشاء والتعمير والمنتجات الدوائية، من شركات “المقاولون العرب” و”العبد للمقاولات” و”ممفيس للأدوية”.

مثلت الوزيرة الرئيس عبد الفتاح ، في أعمال منتدى (نيويورك – أفريقيا) في العاصمة الجابونية ليبرفيل خلال الفترة من 28 إلى 30 أغطسس المنقضى، وألقت كلمة في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، بحضور الرئيس الجابوني.

وجرى تخصيص جلسة خاصة عن ، وهي الدولة الوحيدة المشاركة التي يُخصيص لها جلسًة كاملًة باسم “مصر الجديدة: هل هي بطل أفريقيا الجديد؟”، حيث شارك السفير هشام فتحي سفير مصر لدى الجابون، وأعضاء وفد رجال الأعمال المرافق، وخلالها استعراض أخر المستجدات السياسية والاقتصادية في مصر.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية بين مصر والجابون، نظمت السفارة عدة لقاءات للوفد المصري، شملت الرئيس الجابوني على بونجو أونديمبا، حيث سلمت له الرسالة الموجهة إليه من الرئيس، كما التقت برئيس الوزراء الجابوني دانييل أونا أوندو، وكل من وزيري التجارة والصناعات الصغيرة والمتوسطة والغابات والبيئة والموارد الطبيعية. كما إلتقت مع قرينة رئيس الجمهورية الجابوني، وبحثت معها سبل دعم التعاون في مجال الصحة والطفولة بإعتبارها المجالات التي تنشط فيها حرم الرئيس الجابوني.

وقد أقامت السفارة حفل استقبال على شرف وزير التعاون الدولي والوفد المرافق، شارك فيه وزير التجارة والصناعات الصغيرة والمتوسطة الجابوني، ضمن مجموعة من رجال الأعمال وومثلي الوزارات المختلفة، إضافًة إلى المسئولين المعنيين فى قطاع تجارة الأدوية ورئيس الجمارك الجابونية، إضافًة إلى بعض أعضاء الجالية المصرية في الجابون.

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أونا

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