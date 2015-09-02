بالصور.. محافظ كفر الشيخ: التعاقد مع متعهدين من الشباب لتدوير المخلفات

أكد الدكتور أسامة عبد الواحد، محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم التعاقد مع متعهدين من الشباب والجمعيات الأهلية وتوفير عدد من المعدات لتدوير المخلفات، وذلك بموجب بروتوكول تعاون مشترك بين وزارتى البيئة والزراعة، وأن التحصيل يكون من الأهالى مع دعم من وزارة التطوير الحضرى لمدة 3 أشهر من بداية العمل الفعلى.

وأضاف أن وزارة البيئة ستقوم بتوفير معدات وتوفير دعم 35 جنيهًا دعمًا لكل طن من قش الأرز والمخلفات، تماشيًا مع سياسة الدولة، مضيفاً أن المنظومة الجديدة تعمل على توفير تمويل شراء معدات للجمع والكبس والفرم والنقل للمخلفات الزراعية بكافة أنواعها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، لعرض وبحث مشاكل المراكز والمدن بحضور المهندس مجدى عطا لله، السكرتير العام المساعد، والدكتورة لميس المعداوى، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والمهندس إبراهيم طلحة، مدير عام التموين بكفر الشيخ، وعدد من رؤساء ونواب مراكز ومدن المحافظة.

وتم استعراض عدد من المشاكل، التى تواجه مراكز ومدن المحافظة المتمثلة فى الصحة والتموين والتعديات على الأراضى الزراعية.



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