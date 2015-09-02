أحزاب الإسماعيلية تبدأ تقديم أوراق مرشحيها لانتخابات مجلس النواب

بدأت الأحزاب السياسية بمدينة الإسماعيلية فى إنهاء إجراءات ترشح أعضائها فى انتخابات مجلس النواب المقبلة، بتغييرات طفيفة فى قوائم المرشحين عن المرحلة الماضية للانتخابات، التى توقفت إجراءاتها.

وتقدم مرشحو حزب النور بأوراق ترشحهم للانتخابات فى أول أيام الترشح على المقاعد الفردية، وهم "أحمد يوسف"، عضو مجلس الشورى السابق، ومدير عام خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية الدائرة الأولى، و"محمد عبد المالك" معلم أول لغة عربية وتربية إسلامية، الدائرة الثانية، و"حسام عامر"مدير مركز معلومات التنمية المحلية بقرية سرابيوم، الدائرة الثالثة "فايد"، و"يسرى البعلى" نائب رئيس القطاع التجارى ومدير عام للشؤن المالية والإدارية بشركة الصالحية للاستثمار والتنمية، الدائرة الرابعة.

وقال أشرف العاصى، رئيس لجنة الإشراف على حزب الوفد بالإسماعيلية، "طرأت تغييرات على المرشحين باسم الحزب فى الانتخابات المقبلة، باستبعاد ثلاثة مرشحين بناءً على طلب شخصى منهما ومرشح واحد بالدائرة الأولى بناء على رغبة الحزب".

وأضاف "العاصى"، خرج المستشار عبد الفتاح عبد الله، والدكتور صلاح جريش من الترشح على الدائرتين الثالثة والرابعة، بطلب شخصى منهما، فيما استبعدت ترشيحات الأمانة المركزية للحزب ترشح النائبة السابقة ماجدة النويشى.

فيما أعلن المحامى إبراهيم عبدالرحيم، المرشح لحزب الوفد بالدائرة الأولى، تراجعه عن الترشح مع بداية تقديم الأوراق للترشح لمجلس النواب.

ويجهز حزب الوفد قائمة بأعضائه على المقاعد الفردى بمرشحين هم، وسليمان البعلى فى الدائرة الرابعة، والنائب السابق إبراهيم رفيع بالدائرة الثالثة.

وقال إبراهيم شوقى، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار بالإسماعيلية، إن مرشحى الحزب على المقاعد الفردى بدون تغيير عن إجراءات التقدم السابقة، وهم هانى تادرس فى الدائرة الأولى، وعادل ربيع فى الدائرة الثانية، ومحمد غنام فى الدائرة الثالثة وأحمد سليمان فى الدائرة الرابعة.