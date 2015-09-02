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بالصور.. إزالة إشغالات الباعة الجائلين بمحيط محطتى مترو الزيتون والمطرية

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شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملة أمنية برئاسة اللواء محمد يوسف مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، استهدفت إزالة البائعين الجائلين المتواجدين بمحيط محطتى مترو المطرية وحلمية الزيتون.

قامت الحملة بإزالة كل الإشغالات، وهدم كل الأساسيات المتعلقة ببيع الفاكهة للباعة الجائلين الذين قد كانوا احتلوها ساحة ومحيط المحطتين مما أدى إلى عرقلة حركة سير وعدم السماح لهم بالدخول والخروج للمحطتين.

وكلف اللواء محمد يوسف جميع القوات المتواجدة بالخدمات عقب انتهاء الحملة بعدم السماح قطعيًا بعودة الباعة الجائلين وفرش بضائعهم بنهر الطريق أو بجوار أسوار المحطة.

تأتى هذه الحملة ضمن سلسلة الحملات المستمرة التى تشنها الإدارة والتى من شأنها القضاء على جميع الإشغالات المتواجدة بمحيط محطات مترو الأنفاق ولإعادة الانضباط وسيولة الحركة المرورية للمواطنين من جمهور الركاب.

وشدد مدير شرطة النقل والمواصلات على أن الإدارة سوف تتولى متابعة عدم عودة الباعة مرة أخرى.
>اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
>

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