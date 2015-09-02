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438,874 يستعدون لأداء فريضة الحج فى السعودية

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438,874 يستعدون لأداء فريضة الحج فى السعودية 438,874 يستعدون لأداء فريضة الحج فى السعودية
بلغ عدد الحجاج القادمين إلى المملكة العربية من الخارج منذُ بدء القدوم لأداء فريضة الحج حتى أمس الثلاثاء 438,874 حاجا.

وأوضح البيان الإحصائي الصادر عن المديرية العامة للجوازات اليوم الاربعاء أن عدد القادمين عن طريق الجو بلغ 436587 حاجا، فيما كان عدد القادمين عن طريق البحر 2287 حاجا، وذلك بزيادة 24290 حاجا عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة قدرها 6 % تقريبا.

ويقدر عدد الحجاج الذين يصلون إلى المملكة لأداء فريضة الحج - حسب النسب المحدد لكل بلد - حوالي 1.3 مليون حاج من جميع أنحاء العالم.
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مصر 365

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