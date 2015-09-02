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العاهل الأردنى يدعو إلى استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين

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العاهل الأردنى يدعو إلى استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين العاهل الأردنى يدعو إلى استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين
دعا العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الاربعاء إلى تضافر الجهود من اجل استئناف مفاوضات السلام المتعثرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين، حسبما افاد بيان صادر عن الديوان الملكي الاردني.

وقال البيان ان الملك عبد الله شدد خلال استقباله في عمان اليوم رئيس مركز الشؤون اليهودية في كندا شيمون فوغل والوفد المرافق، على "ضرورة تضافر جهود الجميع للعمل على إحياء العملية السلمية من خلال استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين استنادا إلى حل الدولتين، ووصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والتي تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل".

وأكد الملك "أهمية دور المنظمات اليهودية في العالم بدعم جهود السلام في المنطقة".

وبحسب البيان، تطرق الملك خلال اللقاء إلى "جهود مكافحة الإرهاب والتطرف" مشيرا إلى "ضرورة تعزيز التعاون وتكثيف الحوار بين مختلف الثقافات وأتباع الديانات ترسيخا لقيم الاعتدال والتسامح".

وكان العاهل الاردني بحث مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاحد في عمان "جهود احياء عملية السلام" و"تذليل العقبات التي تعترض اطلاق مفاوضات السلام مجددا".

وعلقت المفاوضات المباشرة بين اسرائيل والفلسطينيين في ابريل 2014 رغم محاولات وزير الخارجية الاميركي جون كيري التوصل إلى اتفاق.

ومذ ذاك ساهمت الحرب الدامية على قطاع غزة الصيف الماضي وتشكيل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو حكومة جديدة اكثر إلى اليمين بعد انتخابات 17 مارس، في تأجيج التوتر.
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مصر 365