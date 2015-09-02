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حركة الشباب الصومالية تحذر من إساءة السلوك فى الفنادق والشواطئ

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حركة الشباب الصومالية تحذر من إساءة السلوك فى الفنادق والشواطئ حركة الشباب الصومالية تحذر من إساءة السلوك فى الفنادق والشواطئ
حذرت حركة الشباب الصومالية الإسلامية المتشددة الصوماليين الذين يذهبون إلى فنادق وشواطئ وحانات في العاصمة مقديشو قائلة إنها ستستهدف الرجال والنساء الذين يسيئون السلوك.

وكثيرا ما تشن حركة الشباب هجمات بقنابل وأسلحة في العاصمة الصومالية خاصة حول فنادق شهيرة في محاولة للاطاحة بحكومة الصومال المدعومة من الغرب وفرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

ويحاول الصومال إعادة بناء نفسه بعد عقدين من الصراع والفوضى.

ودفع تحسن الوضع الأمني في مقديشو بعض الصوماليين إلى العودة من الشتات وقد اكتسبوا عادات عزف الموسيقى والسباحة في شواطئ مقديشو.

ودعا الشيخ علي جبل زعيم حركة الشباب في العاصمة في بيان المسلمين إلى تفادي الذهاب إلى الفنادق التي يسئ فيها رجال ونساء السلوك مضيفا أن أي من ينخرط في هذه الثقافة غير الاخلاقية سيعد جزءا من الأعداء الذين غزوا الصومال.

ولم يرد تعليق فوري من السلطات الصومالية على هذا التهديد.

وجاء تحذير حركة الشباب بعد يوم من اقتحام متشدديها قاعدة تابعة للاتحاد الأفريقي على بعد نحو 90 كيلومترا إلى الجنوب من العاصمة حيث تقول الحركة إنها قتلت 50 من قوات حفظ السلام.

ووصفت قوة حفظ السلام الهجوم بأنه "شائن" ولكنها لم تصدر بعد روايتها عن عدد القتلى. وعادة ما تبالغ الحركة في تقدير نجاح هجماتها كما يقلل المسؤولون من شأن الخسائر
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