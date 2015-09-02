وزير الخارجية الليبى يبحث مع مسئول صينى سبل دعم العلاقات المشتركة

بحث وزير الخارجية الليبى محمد الدايرى مع نائب وزير الخارجية الصينى تشانج ميانج، اليوم الأربعاء، سبل دعم علاقات التعاون الثنائى بين البلدين فى مختلف المجالات والأزمة الليبية الراهنة بين الفرقاء.

وقال رامى كعال، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية الليبية، فى تصريح ظهر اليوم، إن وزير الخارجية الليبى محمد الدايرى بحث مع نائب وزير الخارجية الصينى تشانج ميانج على هامش حضوره احتفالات الصين بالذكرى الـ70 لانتصارها فى الحرب العالمية الثانية، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها خلال الفترة المقبلة خاصة بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطنى بجنيف تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأضاف كعال أن الدايرى قدم الشكر لنائب وزير الخارجية الصينى تشانج ميانج على دعوته لحضور احتفالات الصين بالذكرى الـ70 لانتصارها فى الحرب العالمية الثانية، متابعا: انتصار الصين يذكرنى بالتضحيات والبطولات التى قدمها الجيش الصينى والليبى ضد الفاشية. وتابع كعال قائلا: الدايرى أثنى على دور دولتى الصين وروسيا فى المسار التفاوضى بين الفرقاء الليبيين تحت رعاية المبعوث الأممى برناردينو ليون.

وأشار كعال إلى أن الجانبين بحثا سبل دعم دولة الصين لحكومة الوفاق الوطنى المقبلة. والدور المقبل لبكين فى إعمار ليبيا بعد نجاح المبعوث الأممى في إنهاء الخلافات بين الفرقاء الليبيين. ونوه متحدث الخارجية الليبى بأن وزير الخارجية محمد الدايرى سيلتقى بعد غد بنظيره الصينى وانغ يى، وذلك لبحث سبل دعم علاقات التعاون الثنائى بين البلدين فى مختلف المجالات، واستعراض الأزمة الليبية الراهنة بين الفرقاء.

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