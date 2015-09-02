اجتماع مغلق للمجلس الاقتصادى بالجامعة العربية بناء على طلب مصر

عقد المجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع لجامعة الدول العربية اجتماعا مغلقا اليوم الأربعاء، اقتصر على رؤساء الوفود المشاركة فى الاجتماعات التحضيرية المجلس الاقتصادى، وذلك بناء على طلب من مصر للتشاور وتنسيق المواقف بشأن كيفية استكمال قواعد المنشأ التفصيلية للسلع غير المتفق عليها بين الدول العربية فى اطار استكمال متطلبات تنفيذ منطقة التجارة العربية الكبرى.

جاء ذلك الاجتماع المغلق قبيل انطلاق اجتماعات كبار المسئولين والمندوبين الدائمين للمجلس الاقتصادى والاجتماعى اليوم فى دورتة رقم 96 للتحضير للوزارى غدا الخميس.

ومن المعروف أن موضوع قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية من أهم المعوقات التى ما زالت تعترض استكمال تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التى دخلت حيز التنفيذ عام 1998 حيث تقوم بعض الدول الاعضاء فى المنطقة باتخاذ تحفظات على بعض القوائم السلعية المتبادلة فى منطقة التجارة الحرة.

كما تقوم بعض الدول بفرض قيود غير جمركية وإجراءات استثنائية لحماية عدد من السلع وهو الأمر الذى ما زال من أبرز العوائق أمام تنفيذ منطقة التجارة الحرة.

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