وزير الداخلية اللبنانى: لن نسمح بالاعتصامات فى المؤسسات الرسمية

قال وزير الداخلية اللبنانى نهاد المشنوق، إن القوى الأمنية تصرفت بحكمة حيال المتظاهرين، وأن ما جرى ليس تظاهرا إنما اعتداء على كرامات الناس، مؤكدا أن العسكريين صبروا 8 أيام على الإهانات والضرب بالحجارة وأنهم مارسوا ضبط النفس، مضيفًا: لن نسمح بالاعتصامات فى المؤسسات الرسمية وأى اعتصام سيتم تفريقه بشكل فورى".

وأضاف المشنوق، لا يمكننا أن نفترض دائما أن يتمكن العسكريون من ضبط النفس، مفيدا بأن عدد جرحى قوات الامن وصل إلى 146 جريحا خلال 6 أيام الماضية، قائلا: "أى احتلال أو اعتداء على مؤسسة عامة سيحسم فورا بالقوة".