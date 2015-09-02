حبس عاطلين 4 أيام لاتهامهما بانتحال صفة ضباط شرطة لسرقة محاسب بمدينة نصر

أمرت نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد شورب، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بانتحال صفة ضباط شرطة وشروعهما فى سرقة مبلغ مالى كبير من محاسب عقب خروجه من أحد البنوك بمنطقة مدينة نصر.

وتبين من تحقيقات النيابة قيام المتهمين "محمد. ف" 35 سنة عاطل ومقيم الخصوص قليوبية، والسابق اتهامه فى القضية رقم 3317 لسنة 2007م الخصوص "مخدرات" والمحكوم عليه فى القضية رقم 10989 لسنة 2010م بولاق أبو العلا "ضرب" والمقضى فيها بالحبس شهر بجلسة 25/12/2010م وبحوزته بطاقة تحقيق شخصية عسكرية منسوب صدورها لوزارة الداخلية "مزورة" عليها صورته باسم خالد صلاح عبد السلام برتبة نقيب شرطة، و"عمرو.م" 30 سنة عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة الزيتون والسابق اتهامه فى قضيتين آخرهما 1994 لسنة 2012م مركز أبو تيج "أسيوط" .

استقل المتهمان السيارة رقم هـ أ د 985 ماركة كيا سيراتو فضى اللون "مستأجرة"، لشروعهما فى سرقة مبلغ مالى 70 ألف جنيه من مصطفى شكرى توفيق سليمان 33سنة محاسب ومقيم محافظة الجيزة بأسلوب انتحال صفة ضباط شرطة عقب تتبعه من أمام البنك العربى الإفريقى.

وبسؤال المجنى عليه اتهمهما بالشروع فى سرقته، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بما سبق.