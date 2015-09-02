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إخلاء سبيل عاطل فى اتهامه بالسير عكس الاتجاه بـ"مصر القديمة"

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إخلاء سبيل عاطل فى اتهامه بالسير عكس الاتجاه بـ"مصر القديمة" إخلاء سبيل عاطل فى اتهامه بالسير عكس الاتجاه بـ"مصر القديمة"
أمر كريم الجندى وكيل نيابة القديمة، بإشراف المستشار تامر العربى رئيس النيابة بإخلاء سبيل عاطل متهم بالسير عكس الاتجاه بشارع الملك الصالح بضمان محل إقامته.

كانت البداية أثناء استقلال "أحمد س" عاطل 19 سنة دراجة بخارية، بشارع الملك الصالح بمنطقة مصر القديمة ويسير عكس الاتجاه، واستوقفته قوات الأمن، وتمكن المتهم من الهروب، ثم عاد بصحبة عدد من اقاربه لاستعادة الموتوسيكل.

ونشبت مشادة كلامية بين الطرفين مما أدى إلى ضبط المتهم وفرار أقاربه من محيط المنطقة، وتحرر المحضر اللازم للواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتبين من التحريات الأولية أن رخصة قيادة المتهم منتهية الصالحية وبسؤال المتهم أنكر ارتكابه واقعة السير عكس الاتجاه واعتداىه على قوات الأمن.
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مصر 365

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