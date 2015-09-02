السجن 3 سنوات لمتهم سرق نقود شخص بالإكراه بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء بمعاقبة المتهم "رمضان.م.م" بالسجن 3 سنوات لاتهامه بسرقة المجنى عليه "السيد.م.م" بالإكراه وتحت تهديد السلاح والاستيلاء على نقوده بدائرة قسم أول سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين صالح محمد صالح وطارق صلاح حامد بأمانة سر طه حسين وعادل أبو الريش.

تعود أحداث القضية الى عام 2015 بدائرة قسم أول سوهاج عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه مفاده أنه أثناء سيره بالطريق العام فوجئ بالمتهم يخرج عليه وبحوزته مطواة قرن غزال ويقوم بتهديده بإخراج كل ما لديه من نقود وعند رفضه طعنه بالمطواة، مما أدى إلى إصابته واستولى على نقوده وفر هاربا.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة أقوال المبلغ وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.