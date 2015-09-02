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حقائق ومعلومات لا تعرفها عن النوم.. ملف تفاعلى

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حقائق ومعلومات لا تعرفها عن النوم.. ملف تفاعلى حقائق ومعلومات لا تعرفها عن النوم.. ملف تفاعلى
النوم من العمليات الفسيولوجية الهامة التى لا يستغنى عنها جسم الإنسان، حيث يتم إصلاح الخلايا التالفة وتخزين الذاكرة الجديدة وتنظيمها، وأشارت أغلب التقارير إلى أن النوم المثالى للشخص البالغ يجب أن يتراوح بين 7 و8 ساعات.

وحذرت الدراسات الطبية المتواترة من الأضرار الصحية الخطيرة الناجمة عن الحرمان من النوم واضطرابات النوم المختلفة، ونقدم لكم فى ملف تفاعلى، أبرز المخاطر الصحية لأشهر اضطرابات النوم، وذلك حسبما نشر بالموقع " sleep prime" وبالمجلة الطبية للتغذية الإكلينيكية ومجلة "طب النوم".. للتعرف عليها، اضغط هنا..

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