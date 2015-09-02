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قيلولة منتصف النهار تعزز صحة القلب وتخفض ضغط الدم المرتفع

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قيلولة منتصف النهار تعزز صحة القلب وتخفض ضغط الدم المرتفع قيلولة منتصف النهار تعزز صحة القلب وتخفض ضغط الدم المرتفع
كشفت دراسة علمية حديثة أن أخذ قيلولة فى منتصف النهار تعزز صحة القلب والأوعية الدموية إضافة إلى أنها تخفض ضغط الدم المرتفع. ولتأكيد نتائج الدراسة، بدأ الباحثون فى دراسة تأثير القيلولة لمدة ساعة عند الظهيرة وتأثر ضغط الدم بها، وذلك بين ما يقرب من 400 شخص فى منتصف العمر يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

ووجد الباحثون أن ضغط الدم الانقباضى (الرقم الأعلى عن قياس ضغط الدم) انخفض بمعدل 5 فى المائة على مدار اليوم لدى المرضى الذين حصلوا على قيلولة فى منتصف النهار، مقارنة مع المرضى الذين لم يحصلوا على قيلولة.

وبشكل أكثر تحديدًا، وجد فريق الباحثون أن قراءات ضغط الدم لدى الأشخاص الذين حصلوا على قيلولة خلال النهار انخفضت بنسبة 4 فى المائة خلال النهار، وبنسبة 6 فى المائة أثناء النوم ليلاً.

وارتبطت القيلولة أيضًا مع انخفاض فى حجم الأذين الأيسر من القلب، فضلاً عن انخفاض أكثر من 10 فى المائة فيما يسمى "سرعة موجة النبض" التى تسبب تصلب الشرايين.

وأضاف الباحثون أن هذه النتائج تشير إلى أن الأشخاص الذين ينامون فى منتصف النهار لديهم أقل ضرر من ارتفاع ضغط الدم فى الشرايين والقلب. وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”.

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مصر 365