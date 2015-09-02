افتتاح مؤتمرالمصرية لأمراض الكبد والسكر بتخصيص جلسة عن علاقة الكلى بالكبد

افتتح اليوم المؤتمر السنوى الـ12 للجمعية المصرية لدراسة أمراض الكبد والسكر التابعة للجمعية المصرية البحثية لدراسة أمراض الكبد والجهاز الهضمى، المنعقد فى الفترة من 2 : 3 سبتمبر الجارى، برئاسة الدكتور عبد الخالق حامد أستاذ الباطنة والكبد، وبحضور الدكتور حسين خيرى، عميد كلية طب قصر العينى السابق، والدكتور احمد الجارم، والدكتور مدحت السحار، أستاذ الكبد بأكاديمية الشرطة، والدكتور مغازى محجوب أستاذ الباطنة والسكر بطب عين شمس.

وقالت الدكتورة أمانى عبد المقصود، أستاذ الباطنة والكبد عضو برنامج زراعة الكبد بطب قصر العينى سكرتير عام المؤتمر، إن المؤتمر يناقش علاقات الكبد بأحهزة الجسم الأخرى وبالذات مرض السكر وعلاقة فيروس سى وتأثيره على حالة السكر فى الجسم وكذلك الإصابة بالسكر بعد عمليات زراعة الكبد.

وأشارت إلى أن المؤتمر يناقش أيضًا دراسات توضح تأثير أمراض الكبد وتليف الكبد على القلب والكبد فى السيدات الحوامل والجهاز التنفسى وأمراض الدم المختلفة، موضحة أن المؤتمر يناقش أيضًا دراستين مهمتين عن علاقة فيروس سى بأمراض الكلى وقام باستعراضها الدكتور محمد ممتاز، أستاذ مساعد الكلى بطب قصر العينى، والدكتور أحمد فايد مدرس الكلى بطب قصر العينى.