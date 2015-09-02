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هناك علاقة وثيقة بين زراعة الكبد والإصابة بأمراض السكروالضغط وهشاشة العظام

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هناك علاقة وثيقة بين زراعة الكبد والإصابة بأمراض السكروالضغط وهشاشة العظام هناك علاقة وثيقة بين زراعة الكبد والإصابة بأمراض السكروالضغط وهشاشة العظام
خلال مؤتمر الجمعية المصرية لأمراض الكبد والسكر المنعقد حاليًا بالقاهرة، ألقت الدكتورة أمانى عبد المقصود، أستاذ الباطنة والكبد عضو برنامج زراعة الكبد بطب قصر العينى، وسكرتير عام المؤتمر، محاضرة عن الأمراض المصاحبة لزراعة الكبد.

وقالت: إن الدراسات أثبتت أن هناك علاقة وثيقة بين زراعة الكبد وإمكانية الإصابة بالسكر والضغط وهشاشة العظام بعد زراعة الكبد فهناك حوالى من 18 : 65% نسبة حدوث إصابة بالسمنة بعد السنة الأولى من زراعة الكبد و25% نسبة الإصابة بارتفاع الضغط بعد السنة الأولى من زراعة الكبد مما يلقى الضوء على أهمية المتابعة الدقيقة لهؤلاء المرضى حتى يمكن تجنب الإصابة بهذه الأمراض.

وأشارت إلى أن السبب فى حدوث هذه الأمراض هى تأثير الكورتيزون والأدوية المثبطة للمناعة على البنكرياس والكلى والكالسيوم فى الدم، موضحة أن نسبة الإصابة بمرض السكر تصل من 25 : 60% وأنه لابد من المتابعة الدقيقة وضبط الجرعة المناسبة من مثبطات المناعة والكورتيزون لهؤلاء المرضى بما يفيد حالة الكبد المزروع مع تجنب الأعراض الجانبية لهذه الأدوية.

وأكدت أهمية ممارسة الرياضة والاهتمام بالتغذية السليمة والحياة الصحية لهؤلاء المرضى حيث إن مثبطات المناعة يتم أخذها للحفاظ على الكبد المزروع وعدم لفظة من الجسم.

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مصر 365