سيف العليلي مديراً تنفيذياً لمؤسسة دبي لمتحف المستقبل

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي لمتحف المستقبل، قراراً بتعيين سيف عبدالله العليلي مديراً تنفيذياً لمؤسسة دبي لمتحف المستقبل في خطوة تعكس حرص سموه على دعم الكفاءات الوطنية واستقطاب الكوادر الشابة المؤهلة إلى مختلف مواقع التطوير في إطار مسيرة التنمية الشاملة في الإمارة.

ويأتي قرار التعيين في أعقاب إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (19) لسنة 2015 بشأن إنشاء مؤسسة دبي لمتحف المستقبل، والمرسوم رقم (27) لسنة 2015 بتشكيل مجلس أمناء المؤسسة برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وقد تولى سيف العليلي قبل تعيينه مديراً تنفيذياً لمؤسسة دبي لمتحف المستقبل عدة مناصب في عدد من الجهات الحكومية، حيث عمل كمدير لمكتب إدارة النتائج بمكتب رئاسة مجلس الوزراء منذ عام 2014، كما شغل من قبلها منصب مدير إدارة المشاريع الخاصة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء. ساهم العليلي خلال تلك الفترة في الإشراف على مجموعة من المبادرات الاستراتيجية، وهو عضو في اللجنة المنظمة للقمة الحكومية والمنسق العام لجائزة الإمارات للطائرات بدون طيار لخدمة الإنسان وجائزة الإمارات للروبوتات والذكاء الاصطناعي.

يحمل العليلي درجة الماجستير في التمويل ودرجة البكالوريوس في الهندسة الالكترونية، إضافة إلى عدد من الشهادات المهنية التخصصية.

يُذكر أن "مؤسسة دبي لمتحف المستقبل" تعتبر أول مؤسسة وقف بحثي من نوعها تُعنى بعلوم المستقبل والابتكار واستشراف الجيل القادم من التكنولوجيا، وتهدف المؤسسة إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات في تبني الأفكار والمبادرات والاختراعات المبتكرة والمساهمة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والتفكير المستقبلي إضافة إلى إنشاء منصة حاضنة للأفكار والابتكار تدعم تطوير بيئة محفزة للابتكار وتشكّل مصدر إلهام للمبتكرين ووجهة للمخترعين والرواد من كافة أنحاء العالم. كما تهدف المؤسسة إلى تحقيق متطلبات الجيل الجديد من الخدمات في مدن المستقبل الذكية وتطوير حلول تنموية طويلة المدى وتعزيز التوعية المجتمعية بأهمية الابتكار لمواكبة متطلبات المستقبل، والإسهام في تحفيز الاختراعات والابتكارات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

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