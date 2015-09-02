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رابطة العالم الإسلامى تدعو إيران وقف عرض فيلم "محمد رسول الله "

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رابطة العالم الإسلامى تدعو إيران وقف عرض فيلم "محمد رسول الله " رابطة العالم الإسلامى تدعو إيران وقف عرض فيلم "محمد رسول الله "
أدانت رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة إصدار الفيلم الإيراني "محمد رسول الله " الذي عُرض يوم الخميس الماضي في مهرجان مونتريال بكندا والذي أظهرت لقطات منه تمثيلا لجسد النبي محمد وهيئته، داعية المسئولين في ايران إلى إيقاف عرض هذا الفيلم.

وقال الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي في بيان له اليوم الأربعاء إن رابطة العالم الإسلامي، التي تتخذ من مكة المكرمة (غرب) مقرا لها، تؤكد على حرمة تجسيد النبي محمد في الأعمال الفنية تحت أية ذريعة كانت، مؤكدا أن "تمثيل النبي يعد ذريعة للاستخفاف بمقامه الشريف وسبيلاً للاستهزاء به ".

وكانت رابطة العالم الإسلامي أصدرت بيانا في 2010 بتحريم تمثيل النبي محمد وسائر الرسل والأنبياء والصحابة، ووجوب منع ذلك وتحريم إنتاج هذه الأفلام والمسلسلات، مشيرة إلى ان ذلك يكون مدعاة إلى انتقاصهم والحط من قدرهم وكرامتهم، وذريعة إلى السخرية منهم، والاستهزاء بهم.

وطالب الدكتور التركي المسئولين في إيران بإيقاف عرض هذا الفيلم ومنعه لأنه "انتهاك لما أوجبه الله علينا من التوقير لنبيه محمد، والرجوع إلى الحق وإلى أقوال علماء المسلمين في هذا الشأن".

ودعا التركي الأمة الإسلامية جميعها إلى الحذر من اقتراف مثل هذه الأعمال المحرمة وبخاصة مؤسسات الإنتاج الإعلامي والقنوات الفضائية، وأن الواجب على المسلمين التواصي بمنع الفيلم المذكور ومقاطعته، ومقاطعة أي عمل ينطوي على هذه الإساءة لمقام النبوة.
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مصر 365

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