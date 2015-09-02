الأرصاد : طقس الخميس معتدل شمالًا حار على الوجه البحري والقاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الخميس، معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا معتدل ليلا هذا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدله تنشط على سيناء وشمال وجنوب الصعيد وعلى خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى الى اضراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج فيه ما بين متر الى مترين، وبالنسبة لحالة البحر الاحمر مضطرب وارتفاع الموج فيه مابين مترين الى ثلاثة أمتار والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

من المتوقع ان تكون درجات الحرارة غدا في القاهرة 37/ 24، الإسكندرية 33/ 26، مطروح 32/ 21، بورسعيد 32/ 25، الإسماعيلية 38/ 24، السويس 37/ 26، الغردقة 37/ 29، شرم الشيخ 37/ 28، سوهاج 39/ 24، الأقصر 41/ 24، وأسوان 42/ 27.

أ ش أ