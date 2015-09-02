المجمع المقدس يصدر بيانًا بشأن الدعوة لتظاهرة 9 سبتمبر

أعرب الأنبا رافائيل الأسقف العام وسكرتير المجمع المقدس رفضه التام لفكرة التظاهرة، التي يعتزم البعض تنظيمها أمام الكاتدرائية احتجاجًا على عدم حل مشكلاتهم الخاصة بالأحوال الشخصية، مشيرًا في بيان رسمي صادر عن المجمع المقدس تعليقا على تظاهرة 9 سبتمبر، إلى أن الكنيسة التي تعد كيانا روحيًا لا يليق أن يدار بالصدام والمظاهرات محذرًا من استغلال المغرضين لهذه المظاهرة لإحداث شغب غير مبرر، مؤكدا على أن قداسة البابا بابه مفتوح للجميع وهو يبذل جهدا كبيرا في سبيل نمو وانتظام الرعاية في الكنيسة وأن قداسته يتخذ القرارات من خلال لجان تدرس الموضوعات ثم ترفع توصياتها للمجمع المقدس لتتخذ القرارات بجماعية وبالأغلبية.

ودعا سكرتير المجمع المقدس إلى اللجوء للجنة العلاقات العامة في المجمع لبحث الأمور