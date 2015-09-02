محافظ أسيوط يعقد أول لقاء لسماع شكاوى المواطنين

عقد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، اليوم أول لقاء دورى لخدمة المواطنين للإستماع إلى شكواهم ومطالبهم وإيجاد حلول لها فى إطار تواصل فعال ومباشر مع المواطنين، وذلك بحضور اللواء السيد سعيد سكرتير عام مساعد المحافظة ومنيرة بكرى مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة ووكلاء الوزارات ورؤساء المراكز.

إستمع المحافظ خلال اللقاء إلى الشكاوى المقدمة من جميع المواطنين الحاضرين، للرد عليها والمتعلقة بقطاعات التربية والتعليم والصحة ومياه الشرب والتموين خاصة المسائل المتعلقة بتراخيص المخابز فى إطار المنظومة الجديدة، حيث كان المحافظ قد وافق من قبل على تشكيل لجنة لحصر العزب والمناطق البعيدة لدراسة إحتياجاتها من المخابز ضمن شروط أقدمية الطلبات المقدمة وتوافر مقومات التشغيل الفعلى وشرط المسافة بين كل مخبز بحيث لا يقل عن 500 متر.

كما وعد المحافظ بإزالة جميع الإشغالات والتعديات خلال فترة قصيرة، مشيراً إلى أنه لا يوجد أحد فوق القانون وأن من له مظلمة سوف يحصل عليها مضيفاً أنه سيتم حصر جميع المشاكل التى تم عرضها من قبل المواطنين وعمل قائمة بها لمتابعة ما تم تنفيذه من حلول.

كما أمر الدسوقي بصرف إعانات مالية لأحد الحالات الإنسانية وأحد الحالات المتضررة من هدم بيتها ووافق على علاج بعض الحالات على نفقة الدولة.