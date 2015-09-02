للأمهات.. الحفاضات الصناعية تدمر جلد طفلك استبدليها بالقطنية

أرسلت قارئة تسأل "أن طفلها يبلغ من العمر 6 أشهر ويظهر على جلده وخاصة فى أماكن ارتداء الحفاضات العديد من الحبوب حمراء اللون"، وتقول "لا أستطيع التعامل مع هذه الحبوب، كما أن طفلى يتألم من وجودها ولا يستطيع تحمل الحفاضات، فكيف أتعامل مع هذه الحبوب، وما هى أسبابها؟".

أجاب عن هذا السؤال الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقًا، بأن هناك العديد من الدراسات الطبية التى أثبتت خطورة الحفاضات الصناعية على جلد الطفل.

الحفاضات الصناعية تتسبب فى احمرار جلد الأطفال

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طرق الوقاية من الالتهابات بسبب الحفاضات الصناعية

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>وتابع استشارى الأمراض الجلدية، أن هذا النوع من الحفاضات يتسبب فى ظهور حبوب حمراء تتسبب فى شعور الطفل بالألم الشديد، وقد يتطور الأمر إلى أن تصل الإصابة بالتسلخات لدرجة شديدة، وذلك يكون بسبب حساسية جلد الطفل.>وأخيرا نصح رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، أنه على الأم أن توقف استخدام الحفاضات الصناعية، واستبدالها بالقطنية أو المصنوعة خصيصا للبشرة الحساسة، ووضع بعض الكريمات التى تساعد على القضاء من الالتهاب، ويمكنك وضع زيت الزيتون للحفاظ على جلد طفلك.