3 فواكه تجعل يومك أفضل وتحميك من الأمراض والكسل

3 ثمرات من الفاكهة قد تقى جسمك وتنشط ذهنك وتجعل يومك أفضل، وتزيد من نشاطك وقدرتك على بذل الجهد دون شعور بالكسل والهبوط.إعلان - Ads إعلان - Ads
>
>
الدكتورة هبة صلاح أخصائية التغذية العلاجية أكدت خلال حديثها عن أهمية الفاكهة، أن هناك 3 نوعيات من الفاكهة يمكن للإنسان أن يستفيد من فوائدها خلال اليوم، ويفضل ألا يمر يوم دون تناولها كى يتمكن من الحفاظ على جسمه والوقاية من الأمراض، فمثل هذه الفاكهة تمد الجسم ببعض السكر المطلوب والكثير من العناصر والفيتامينات، كما تمد الجسم بسعرات حرارية مفيدة دون زيادة ملحوظة فى الوزن.
3 أنواع فاكهة مهمة ليومك
>
ومن أهم أنواع الفاكهة كما توضحها هبة:
>