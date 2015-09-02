3 فواكه تجعل يومك أفضل وتحميك من الأمراض والكسل

3 ثمرات من الفاكهة قد تقى جسمك وتنشط ذهنك وتجعل يومك أفضل، وتزيد من نشاطك وقدرتك على بذل الجهد دون شعور بالكسل والهبوط.

الدكتورة هبة صلاح أخصائية التغذية العلاجية أكدت خلال حديثها عن أهمية الفاكهة، أن هناك 3 نوعيات من الفاكهة يمكن للإنسان أن يستفيد من فوائدها خلال اليوم، ويفضل ألا يمر يوم دون تناولها كى يتمكن من الحفاظ على جسمه والوقاية من الأمراض، فمثل هذه الفاكهة تمد الجسم ببعض السكر المطلوب والكثير من العناصر والفيتامينات، كما تمد الجسم بسعرات حرارية مفيدة دون زيادة ملحوظة فى الوزن.

3 أنواع فاكهة مهمة ليومك

ومن أهم أنواع الفاكهة كما توضحها هبة:

التفاح:

الكمثرى:

البرتقال:

أحد أهم أنواع الفاكهة التى يفضل ألا يمر يومك دون تناول واحدة منه، سواء الأحمر أو الأخضر لأنه يمد الجسم بالطاقة، ويقى الجسم من الأمراض، ويمكن الجسم من بذل المجهود الزائد، كما يبطن الأمعاء ويزيد من قدرتها على امتصاص الطعام.تمد الجسم بسكريات محدودة ومفيدة وتعادل نسب السكر فى الدم، وتقوى المناعة وتزيد النشاط.يحتوى على فيتامين سى المقوى للمناعة، الذى يزيد من قدرة الجسم على بذل الجهد ويشعر الأمعاء بالراحة.