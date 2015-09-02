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محمد بن زايد يستقبل كبير مستشاري الدفاع البريطاني

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محمد بن زايد يستقبل كبير مستشاري الدفاع البريطاني محمد بن زايد يستقبل كبير مستشاري الدفاع البريطاني

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة صباح اليوم في أبوظبي الفريق توماس بيكيت كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط بالمملكة المتحدة الصديقة والوفد المرافق الذي يزور البلاد حاليا.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في بداية اللقاء بكبير المستشارين العسكريين والوفد المرافق ..مشيدا سموه بالعلاقات الوطيدة التي تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة الصديقة وبما تشهده هذه العلاقات من تطور وتقدم على كافة الأصعدة .

وتم خلال اللقاء استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة في المجال العسكري .

حضر اللقاء معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي محمد أحمد البواردي الفلاسي وكيل وزارة الدفاع وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة عبد الرحمن غانم المطيوعي سفير الدولة لدى المملكة المتحدة وسعادة فيليب بارهام سفير المملكة المتحدة لدى الدولة.

 

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