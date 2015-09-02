كيفية تجهير الطفل صحياً للعودة إلى المدرسة

يتزامن قدوم فصل الخريف وتغيير الجو مع موسم العودة إلى المدارس، وهذا يعني تعرض الطفل للكثير من أنواع البكتيريا فور اختلاطه مع بقية الأطفال، وكذلك ضعف جسده خلال فترة الصيف بسبب عدم وجود نطام خلال العطلة الصيفية وتناول الطعام غير الصحي أحياناً وكذلك السهر.

فتأكدي من تقوية صحته ليكون جاهزاً ونشيطاً عند بداية سنته الدراسية الجديدة.



إليك عزيزتي الأم لائحة ببعض النقاط التي عليك الانتباه لها قبل بداية العام الدراسي لطفلك للتأكد من سلامة صحته واستعداد جسده في الأيام الأولى:

- النوم الجيد يقوي المناعة، لذا كوني حريصة على ان يبدأ الطفل بالذهاب إلى فراشه للنوم باكراً على الأقل قبل أسبوع من بداية عامه الدراسي.



- تناول الغداء الصحي كالإكثار من الخضر والفواكه والابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكر، الملح والدهون.



- عوّدي طفلك على شرب كأسا من الماء قبل ان ينام وكذلك عندما يستيقظ في الصباح قبل ان يتناول فطوره ليطرد السموم من جسمه وينعشه.



- ملعقة صغيرة من العسل الصحي الخالص صباح كل يوم ستقوي له مناعته ليقاوم الأمراض والفيروسات.



- تجنبي الشوكولاتة والكيك الغني بالكريمة في وجبات الفطور الصباحي لأنها ستمده بطاقة سريعة ولن تدوم طويلاً ونسبة السكر العالية ستجعله كثير الحركة وقد تصعب السيطرة على تصرفاته.



- نوّعي في وجبات فطوره في كل يوم ولا تنسي الأطعمة التالية لأهميتها الصحية: البيض، الحليب، الزبادي، الموز، الزعتر، زبدة الفول السوداني، عصير البرتقال، والعسل.



- التأكد من سلامة نظر الطفل، إن لم تحددي موعداً بعد لفحص نظره فلازال الوقت أمامك خلال حتى عند الأيام الأولى من بداية الدوام. التأكد من سلامة نظره مسبقاً أفضل من تركه لحين معاناته فسوء النظر قد يسبب له الصداع والتأخر في تحصيله الدراسي.



- زيارة سريعة لطبيب الأسنان للكشف عن أي بوادر تسوس فالعلاج في المراحل الأولى أفضل من الانتظار لحين الشعور بالألم.



- راجعي ملفهالصحي للتأكد من حصوله على جميع اللقاحات اللازمة فالوقاية خير من العلاج.



- نوبات البرد، جدري الماء والقمل هي أكثر الحالات الشائعة التي تحدث خلال العام الدراسي فكوني مستعدة.