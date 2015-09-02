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في الجول يكشف - قصة 72 ساعة حولت حجازي من فيورنتينا إلى الأهلي.. وتناقض الإسماعيلي

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في الجول يكشف - قصة 72 ساعة حولت حجازي من فيورنتينا إلى الأهلي.. وتناقض الإسماعيلي في الجول يكشف - قصة 72 ساعة حولت حجازي من فيورنتينا إلى الأهلي.. وتناقض الإسماعيلي

قبل 24 ساعة كانت وجهة أحمد حجازي المدافع الدولي المصري الجديدة غير معلومة بعد فسخ تعاقده مع فيورنتينا، قبل أن يعلن الأهلي ضمه لخمسة مواسم مقبلة.

- السبت 21:00 .. القصة بدأت يوم السبت عندما كشف وليد صلاح الدين عضو لجنة الكرة بالأهلي أنه عرض الدخول في مفاوضات مع حجازي على علاء عبد الصادق المشرف العام على قطاع الكرة، وكان الرد بأنه خيار جيد في حال عدم إتمام التعاقد مع رامي ربيعة.

اقرأ تصريحات وليد صلاح الدين لـFilGoal.com

- وبعدها أعلن الأهلي يوم الأحد استعادة ربيعة من سبورتنج لشبونة، لتذهب الأمور في اتجاه يبعد حجازي عن القلعة الحمراء.

- الاثنين 21:30 .. الإثارة بدأت الساعة التاسعة ونصف مساء يوم الاثنين، عندما أعلن فيورنتينا فسخ تعاقده مع حجازي الذي كان يمتد لنهاية الموسم المقبل. وقبل يوم واحد من انضمام المدافع لمنتخب الذي يلعب أمام تشاد.

اقرأ التفاصيل

حجازي كان يمتلك عرضين من بيروجيا الذي لعب له معارا الموسم الماضي وفريق آخر في دوري الدرجة الثانية الإيطالي. وانضم لهما الأهلي رسميا بعدما فسخ اللاعب تعاقده مع فيورنتينا.

قدم الأهلي عرضه الرسمي إلى حجازي مساء الاثنين، في انتظار رد اللاعب فور وصوله إلى القاهرة فجر الثلاثاء.

وقرر حجازي بشكل نهائي العودة إلى مصر، لأنه لا يريد اللعب في الدرجة الثانية.

- فجر الثلاثاء .. طلب حجازي من وكيله تامر النحاس التحدث لمحمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي، وإعلامه بالعروض التي وصلته من الأندية الأخرى. ليحسم قراره إذا أراد عودة المدافع الدولي للدراويش.

أبو السعود رحب بعودة حجازي للإسماعيلي، ولكن خلافه مع وكيل حجازي كان بشأن الراتب السنوي للاعب. فرئيس الإسماعيلي يعرض مليون و200 جنيه وهذا الرقم كان بعيدا عن العروض التي وصلت للاعب.

تمسك رئيس الإسماعيلي بعرضه، وأكد لوكيل حجازي وجود سقف للرواتب داخل النادي. وأنه لا يستطيع أن يرفع عرضه.

وهذا ما كشف عنه أبو السعود بنفسه في تصريحاته لـFilGoal.com أمس الثلاثاء.

اقرأ تصريحات رئيس الإسماعيلي

وأكد حجازي بعدها لـFilGoal.com تصريحات رئيس الإسماعيلي.

اقرأ ماذا قال حجازي

- الثلاثاء 17:30 .. كان من المفترض أن يصل حجازي إلى مصر فجر أمس الثلاثاء، ولكن ما حدث أنه تأخر على الطائرة. ليؤجل سفره إلى عصر نفس اليوم.

وصل حجازي إلى القاهرة الساعة الخامسة ونصف عصر الثلاثاء، ووقتها لم يكن حسم بشكل كبير وجهته.

- الثلاثاء 19:30 .. الحسم كان في تمام الساعة السابعة ونصف مساء، عندما أعلن الأهلي رسميا عن الحصول على توقيع حجازي لخمسة مواسم. ووقع اللاعب على العقود في شقة هيثم عرابي مسؤول التعاقدات بالنادي الأحمر.

بعدها، اتجه اللاعب إلى معسكر منتخب مصر.

- الأربعاء 13:40 .. اليوم الأربعاء، أصدر الإسماعيلي بيانا رسميا يتهم فيه حجازي بالكذب والتوقيع للأهلي منذ فترة طويلة، وتأليف سيناريو لخداع جماهير الدراويش.

اقرأ البيان

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