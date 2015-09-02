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الأهلي ينفي إصابة شريف عبد الفضيل

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الأهلي ينفي إصابة شريف عبد الفضيل الأهلي ينفي إصابة شريف عبد الفضيل

نفى خالد محمود طبيب الأهلي تعرض شريف عبد الفضيل مدافع الفريق للإصابة خلال تدريبات المارد الأحمر في إسبانيا استعدادا لمواجهة خيتافي.

وكانت تقارير قد أشارت لشكوى شريف عبد الفضيل من آلام بالسمانة خلال تدريبات الأهلي بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وقال خالد محمود طبيب الأهلي "شريف عبد الفضيل لم يتعرض للإصابة في تدريبات الأمس وشارك خلالها بشكل طبيعي جدا".

وأضاف "اللاعب جاهز للمشاركة في مباراة خيتافي الودية إذا احتاجه الجهاز الفني".

وسيلتقي الأهلي مع خيتافي الإسباني وديا يوم الخميس ضمن استعدادات الفريق الأحمر لمباراة الملعب المالي وكذلك مباراة نصف نهائي كأس أمام بتروجيت.

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