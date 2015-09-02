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محافظ المنيا يعتمد المخطط التفصيلى لمدينة أبوقرقاص

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محافظ المنيا يعتمد المخطط التفصيلى لمدينة أبوقرقاص محافظ المنيا يعتمد المخطط التفصيلى لمدينة أبوقرقاص
اعتمد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا المخطط التفصيلى لمدينة أبوقرقاص، بحضور المهندس أسامة طه رئيس المركز الإقليمي لتخطيط وتنمية إقليم شمال الصعيد وعبدالناصر الدمياطى السكرتير للمحافظة.

أكد المحافظ أن الاعتماد يأتى ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة والتحكم فى النمو العشوائى للمبانى، وتحسين البيئة العمرانية وتنفيذ الاشتراطات البنائية ومنع التعدى على أملاك الدولة وللحفاظ على الرقعة الزراعية، موضحا أهمية الإسراع فى إنهاء المخططات التفصيلية والاستراتيجية لباقى المدن. كما شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالقانون، وتنفيذه، لتكون جميع الرخص مطابقة لخطوط التنظيم الرسمية للمحافظة.

من جانبه، قال المهندس ريمون رضا القائم بتيسير أعمال إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة إنه تم الانتهاء من إعداد المخطط الاستراتيجى لعدد 7 مراكز على مستوى محافظة المنيا وهى (العدوة ـ مغاغة ـ بنى مزار ـ سمالوط ـ المنيا ـ أبوقرقاص ـ ملوى) وذلك من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، كما تم الانتهاء من اعتماد المخططات التفصيلية لمراكز سمالوط، المنيا وملوى وكذلك بنى مزار ومغاغة وأبوقرقاص.

وأضاف أنه جار العمل فى المخططات الخاصة بمركزى مطاى وديرمواس، كما تم وضع المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لعدد 351 قرية من إجمالى عدد 359 قرية على مستوى المحافظة وذلك بمعرفة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، والمحافظة والجامعة.
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