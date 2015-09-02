للمرة الثالثة.. رجال الإسعاف يسلمون 22ألف جنيه عثروا عليها فى حادث بكفرالشيخ

أكد الدكتور أحمد الجنزورى، رئيس مرفق الإسعاف بكفر الشيخ، أن المسعف محمد فؤاد والسائق رضا عبد الشافعى عثرا على 22 ألفاً و515 جنيهاً، أثناء حادث تصادم سيارتين على رافد الطريق الدولى الساحلى (كفر الشيخ – بلطيم)، والذى أسفر عن إصابة 3 من مستقلى السيارتين.

وأضاف الجنزورى، أن المسعف والسائق أبلغا المسئولين بإسعاف بلطيم وحررا محضراً رسمياً بشرطة غرب تيره بمحضر رسمى وتم تسليم المبلغ.

يذكر أن العثور على مبالغ مالية وتسليمها لأصحابها تعد المرة الثالثة على التوالى خلال أربعة أشهر فقط، وكرم المحافظ عدداً من المسعفين والسائقين فى المرة الأولى لأمانتهم.

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