10 آلاف طالب بجامعة بنى سويف يشاركون فى مبادرة تجميل وتنظيف المحافظة

وافق مجلس جامعة بنى سويف، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور أمين لطفى رئيس الجامعة، على إطلاق مبادرة الجامعة بتجميل وتنظيف محافظة بنى سويف وبالتعاون مع المحافظة.

وأكد رئيس الجامعة، فى بيان له اليوم، استمرار الجامعة فى المشاركة المجتمعية بما يساهم فى خدمة المجتمع والبيئة المحيطة وحرصه الشديد على الاستفادة من طاقات الجامعة الشبابية والأكاديمية فى خدمة المشروعات البيئة والمجتمعية بالمحافظة وموافقة مجلس الجامعة على مشاركة الجامعة مع المحافظة فى تجميلها وبمشاركة 10000طالب وطالبة فى أفواج مختلفة فى مجال التجميل والتشجير، بالإضافة إلى مشروع الخدمة العامة من شباب الجامعة فى الأحياء والأماكن المحددة والمعنية لجمع القمامة والتجميل فى وقت واحد ومشروع التشجير وأنواع الشجر والنباتات بالتعاون مع كلية الزراعة.

وأعلن "لطفى" تشكيل لجنة فى هذا الشأن والتصميمات المحددة للتجميل، والتى تشمل الميادين والكبارى والأعمدة الموجودة بالمحافظة، وعمل لوحات إرشادية فى الشوارع، وتمتد مظاهر التجميل لتشمل أسوار الملاعب والمدارس والنصب التذكارى عند الميادين مع لوحات لوصف تاريخ بنى سويف ومصر والاشتراك فى تنفيذ هذا المشروع بعقد ورش عمل مشتركة ولجان تنفيذية للجهات المعنية بتنفيذ المشروع مع الجامعة.