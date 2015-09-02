النقض تقضى بعدم جواز طعن بديع وقيادات إخوانيةعلى وضعهم بقوائم الإرهاب

قضت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدى أبو العلا بعدم جواز الطعون المقدمة من بديع وقيادات الجماعة الإرهابية على قرار النائب العام بوضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية .

المتهمون هم مصطفى عبدالغنى فهمى وعبدالرحمن محمد عبدالحكيم وعاطف عبدالجليل عباس ومحمد عبدالعظيم محمد ومحمد بديع عبدالمجبد سامى ومحمد خيرت الشاطر ورشاد محمد بيومى ومحمد مهدى عاكف ومحمد سعد توفيق وزين عبدالرؤوف على وأسامة ياسين ومحمد البلتاجى وعصام العريان ومحمود عزت وحسام أبو بكر وأحمد محمود ومحمود أحمد ورضا خليل.

كان المستشار الشهيد هشام بركات، النائب العام أمر، بإدراج محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ونائبه خيرت الشاطر، وعدد من قيادات الجماعة على "قائمة الإرهابيين".

وشمل القرار كل من المرشد العام السابق للجماعة مهدى عاكف، وسعد الكتاتنى ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، ومحمود عزت ورشاد البيومى 9آخرين.

وذكر بيان للنائب العام أن "هذا القرار هو أول تطبيق لأحكام القانون بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين".

وأوضح البيان أن النائب العام استند فى قراره إلى صدور حكم من محكمة الجنايات فى القضية المعروفة بـ"أحداث مكتب الإرشاد" ضدهم بعقوبات تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد "عما أسند إليهم من جرائم ارتكبت تنفيذا لغرض إرهابى فضلا عن إسباغ الحكم وصف الإرهابيين على المحكومة عليهم".