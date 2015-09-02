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هيئة المساحة تفقد أحد أختامها.. وتحذر: استخدامه لاغى

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هيئة المساحة تفقد أحد أختامها.. وتحذر: استخدامه لاغى هيئة المساحة تفقد أحد أختامها.. وتحذر: استخدامه لاغى
أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، عن فقد ختم الكود رقم "2675، 26979" وما يظهر عند استخدام هذا الختم يعتبر ملغياً.

الجدير بالذكر أن الهيئة المصرية العامة للمساحة أنشئت فى عام 1898 تحت اسم مصلحة المساحة العمومية، وكان الغرض من إنشائها فى حينه تغطية أرض بالخرائط الطبوغرافية وإنشاء خرائط ودفاتر الملكية للأراضى الزراعية الواقعة داخل الزمام وللعقارات المبنية داخل المدن، بهدف تحصيل الضرائب العقارية عليها وإنشاء سجلات المكلفات لها.

وفى عام 1971 تحولت الهيئة إلى هيئة عامة تتبع وزارة الرى، وتحددت مهامها بعدة قرارات جمهورية آخرها القرار الجمهورى رقم 328 لسنة 1983 كما تحدد نظام إشرافها على الأعمال المساحية التى يقوم بها الغير بالقرار الجمهورى رقم 298 لسنة 1984 ثم تحول إلى هيئة اقتصادية عام 2001 .

وحققت الهيئة فى الفترة الأخيرة إنجازات كبيرة فى مجال التحول الآلى الذى يوفر البنية المعلوماتية الجغرافية اللازمة لكافة الأنشطة الاقتصادية بصفة خاصة، والتنموية بصفة عامة، فى إطار استراتيجية الدولة المتعلقة ببناء الإلكترونية، وفى إطار التوجه العالمى فى عصر المعلومات.

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