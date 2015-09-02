الصحة: 85 مرشحا محتملا للبرلمان سجلوا بياناتهم لإجراء الفحوص الطبية

أكد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة أن عدد المرشحين المحتملين للبرلمان ممن سجلوا بياناتهم على موقع الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة لإجراء الفحوص والتحاليل الطبية بلغ 85 مرشحاً.

وأشار الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع " إلى انتظام عمل اللجان الطبية المتواجدة فى المستشفيات لاستقبال المرشحين لتوقيع الكشف الطبى عليهم لافتاً إلى أنه سيتم الاعتداد بالكشوف الطبية التى صدرت عن الوزارة للمرشحين السابقين.

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