أخبار عاجلة

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

باحثة مصرية تنجح فى تحويل بنزين 80 إلى 95 بمعايير دولية

Google+ Print
باحثة مصرية تنجح فى تحويل بنزين 80 إلى 95 بمعايير دولية باحثة مصرية تنجح فى تحويل بنزين 80 إلى 95 بمعايير دولية
تستضيف جامعة القاهرة كلية الهندسة المبنى الاجتماعى، ظهر السبت المقبل، مؤتمرًا للإعلان عن أحدث ابتكار علمى فريد من نوعه فى العصر الحديث، وحسم الجدل لعدة براءات واختبارات باءت بالفشل فى التطبيق العملى، والذى قامت به الدكتورة منال متولى، الباحثة المصرية، أثناء التحضير لرسالة الدكتوراه الخاصة بها، وذلك من خلال ابتكار وقود معدل يعمل على تحويل بنزين 80 إلى 95، مع الالتزام بالمعايير المصرية والدولية بيئيًا وأقتصاديًا.

وأوضحت جامعة القاهرة، خلال بيان أصدرته، أن هذا الابتكار سوف يعمل على توفير المليارات بالنسبة لمصر ودول العالم وذلك من خلال الاستفادة بمادة "الميثانول" المنتجة محليًا والتغلب على المشاكل التى واجهت معظم الشركات فى أبحاثها لاستخدام هذه المادة.

وأكدت دكتورة منال متولى، الباحثة المصرية، أنها قد أضافت هذه التركيبة الكيميائية للاستفادة منها برفع الرقم "الأوكتينى" للنافتا كبديل عن استخدام بنزين 95 المستورد عالى التكلفة لتحويل النافتا إلى بنزين 80 أو بنزين 92 المدعم وتوفير جزء من عمليات التشغيل لتحسين الرقم الأوكتينى للنافتا بما يحقق عائدًا ماديًا كبيرًا وكذلك يمكن استخدامه كمحسن أوكتان (Octane Booster) لرفع الرقم الأوكتينى للبنزين المحلى (السوقى) سواء كان بنزين 80 أو بنزين 92 لاستخدامه للسيارات التى تتطلب رقمًا أوكتينيًا مرتفعًا، وذلك على نفقتها الشخصية طوال فترة البحث الخمس سنوات الماضية.

يذكر أن الدكتورة منال متولى قامت بالعديد من التجارب والأختبارات على مدار خمس سنوات للوصول إلى هذه التركيبة المبتكرة والتى عملت على ظهور العيوب لتفادى الأضرار التى ظهرت نتيجة استخدام هذه المادة عند خلطها ببنزين 80، وقد قامت بفحص العينة بالعديد من معامل الحاصلة على شهادة الأيزو فى مجال البحوث البترولية والكيميائية، وقد تم تسجيل براءة الاختراع الوطنية والدولية بعد حصولها على شهادات معتمدة من معامل شركة مصر للبترول.

ومن المقرر أن يشهد هذا المؤتمر حضور عدد من المسئولين الحكوميين حيث تم توجيه دعوة لوزير البترول والعديد من شركات البترول وعدد كبير من الإعلاميين.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري