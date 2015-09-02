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ضبط 140 ألف ريال سعودي مع راكب قبل سفره بالمطار

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ضبط 140 ألف ريال سعودي مع راكب قبل سفره بالمطار ضبط 140 ألف ريال سعودي مع راكب قبل سفره بالمطار

مطار القاهرة

 تمكنت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولي، اليوم الاربعاء، من ضبط  راكب مصري حاول تهريب ١٤٠ الف ريال سعودي اثناء سفره الي .

 صرح مصدر امني بالمطار ان اثناء انهاء اجراءات سفر ركاب طائرة شركة النيل المتجهة الي السعودية اشتبه رجال التامين في الراكب ” ع س ع ” ويعمل تاجر  وبتفتيش حقائبه  بمعرفة رئيس الورديه تبين إخفاؤه ١٤٠ الف ريال سعودي بين طيات ملابسه فى حقيبته ، امام اللواء أيمن عبدالفتاح مدير إدارة التامين اعترف الراكب بمحاولته تهريب الأموال ، أمر اللواء طارق فتحى مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار بتحرير محضر وإحالته للنيابة .

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