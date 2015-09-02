راموس: يجب أن يحافظ دي خيا على مستواه

(إفي): أكد مدافع ريال مدريد وقائده سيرخيو راموس أن الحارس الاسباني ديفيد دي خيا سيستمر في صفوف مانشستر يونايتد الانجليزي بعد تعثر إجراءات انتقاله للفريق الملكي، مشددا على أهمية استمراره في العمل للحفاظ على "مستواه الكبير".

وقال راموس لدى وصوله لتجمع المنتخب الإسباني "لم أتحدث معه، ولا أعرف رأيه. الحياة مستمرة، ويجب عليه الاستمرار في العمل للحفاظ على مستواه الكبير لأنه أحد أفضل الحراس".

واعتبر أن حارس باحترافية دي خيا يجب أن يكون "مستعدا للحظات كهذه" وأن يستمر في "تقديم المستوى" الذي يظهر به حتى الآن، مشيرا إلى أنه لا يرغب في الحديث مجددا عنه لان ذلك قد يعني "عدم احترام" لحارسي الريال الحاليين كيلور نافاس وكيكو كاسيا.

وأشار إلى أن الكوستاريكي نافاس يجب أن يتحلى بـ"الهدوء" بعد الاعجاب الذي ناله من الجماهير في المباراة الاخيرة أمام ريال بيتيس في الليجا بملعب سانتياجو برنانبيو.

ومن المقرر أن يخوض "لا روخا" مباراتين في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية بفرنسا 2016 في الخامس من سبتمبر أمام سلوفاكيا في أوفييدو والثامن من الشهر نفسه أمام مقدونيا في عاصمتها سكوبي.