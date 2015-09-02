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غياب إيجوايين عن وديتي الأرجنتين لإصابته بفيروس معوي

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غياب إيجوايين عن وديتي الأرجنتين لإصابته بفيروس معوي غياب إيجوايين عن وديتي الأرجنتين لإصابته بفيروس معوي

(إفي): يفتقد الأرجنتيني لكرة القدم لجهود المهاجم جونزالو إيجوايين خلال المباراتين الوديتين اللتين يخوضهما أمام بوليفيا والمكسيك في الولايات المتحدة، وذلك لاصابته بفيروس معوي، ليصبح سادس لاعب يغيب عن قائمة "راقصي التانجو"، حيث ينضم لبابلو زاباليتا ولوكاس بيليا وأنخل دي ماريا وخافيير باستوري وإيزيكيل جاراي خارج القائمة.

وقال الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عبر موقعه الالكتروني إن مهاجم نابولي يعاني من فيروس معوي منذ الأحد الماضي ولم يتعاف بعد، لذا فإنه سيغيب عن الجولة التي يقوم بها المنتخب الأول في الولايات المتحدة.

وبهذا ينضم إيجوايين إلى اللاعبين الخمسة الذين يغيبون عن المنتخب الأرجنتيني في وديتي بوليفيا المقررة الجمعة في هيوستن والمكسيك في الثامن من الشهر الجاري في دالاس.

وكان المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو قد استدعى خمسة لاعبين لتعويض غياب المصابين، ولكن لا يُعرف إذا ما كان سيستدعي لاعاب آخر لتعويض غياب إيجوايين.

ويأتي اللقاءان الوديان اللذان يخوضهما المنتخب الأرجنتيني في اطار استعداداته للتصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018 والتي تنطلق في أكتوبر المقبل.

وبهذا تضم قائمة المنتخب الأرجنتيني للمباراتين كلا من: حراسة المرمى: سرخيو روميرو (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، ناويل جوزمان (تيجريس دي مونتيري المكسيكي)، أجوستين مارشسين (سانتوس لاجونا المكسيكي).

الدفاع: إيمانويل ماس (سان لورنزو الأرجنتيني)، فاكوندو رونكاليا (فيورنتينا الإيطالي)، جونزالو رودريجز (فيورينتينا اليطالي)، نيكولاس أوتاميندي (فالنسيا الإسباني)، ماركوس روخو (مانشستر سيتي الإنجليزي)، ميلتون كاسكو (نيولز أولد بويز الأرجنتيني)، راميرو فونس موري (إيفرتون الإنجليزي)، مارتين دميكليس (مانشستر سيتي الإنجليزي).

الوسط: خافيير ماسكيرانو (برشلونة الإسباني)، إيفر بانيجا (سيفيليا الإسباني)، ماتياس كرانفيتر (ريفر بليت الأرجنتيني)، إريك لاميلا (توتنام هوتسبر الإنجليزي)، روبرتو بيريرا (يوفنتوس الإيطالي)، فرناندو جاجو (بوكا جونيورز الأرجنتيني) ونيكولاي جايتان (بنفيكا البرتغالي).

الهجوم: ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني)، سرخيو أجويرو (مانشستر سيتي الإنجليزي)، كارلوس تيفيز (بوكا جونيورز الأرجنتيني)وأنخل كوريا (أتليتكو مدريد الإسباني) وإزيكيل لافيتزي (باريس سان جيرمان الفرنسي).

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