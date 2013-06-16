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"يوم الجلاء".. مبادرة "شباب الجبهة" للاستعداد لـ"30 يونيو"

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"يوم الجلاء".. مبادرة "شباب الجبهة" للاستعداد لـ"30 يونيو" "يوم الجلاء".. مبادرة "شباب الجبهة" للاستعداد لـ"30 يونيو"

كتب : محمد أبوضيف منذ 6 دقائق

في إطار استعدادات منظمة شباب حزب الجبهة الديمقراطية لفعاليات يوم 30 يونيه، أطلقت الجبهة مبادرة "يوم الجلاء" تأكيدا على ثقتها في نجاح ثورة الشعب المصري يوم 30 يونيه في إسقاط النظام الحالي؛ ونهاية حكم الإخوان المسلمين.

ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل المبادرة في مؤتمر صحفي موسع بالمقر الرئيسي، للحزب بالمهندسين، يوم الثلاثاء القادم، الساعة الثانية عشر ظهرا.

كان حزب الجبهة الديمقراطية أعلن في وقت سابق دعم حركة تمرد، وفتح مقرات الحزب بمختلف المحافظات لجمع توقعيات تمرد لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي.

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