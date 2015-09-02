ماسكيرانو: لو كنت مكان ميسي لما تحملت الانتقادات

(إفي): قال الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو زميل مواطنه ليونيل ميسي في فريق برشلونة الإسباني والمنتخب أنه لو كان مكانه لما تحمل الانتقادات التي يتعرض لها.

وأضاف ماسكيرانو في تصريحات لقناة (تي واي سي سبورتس): "ميسي لا يختبىء ودائما ما يواجه الانتقادات، لو كنت في مكانه لما تحملت كل هذا، إنه يواصل العيش بصورة طبيعية وهو على وشك أن يصبح أبا للمرة الثانية".

ويتواجد المنتخب الأرجنتيني في مدينة هيوستن الأمريكية للاستعداد لمواجهة بوليفيا الودية يوم الجمعة والمكسيك في الثامن من الشهر الجاري بدالاس.

وأضاف ماسكيرانو بخصوص الانتقادات التي تعرض لها المنتخب عقب خسارة نهائي بطولة كوبا أمريكا أمام تشيلي بركلات الترجيح "نحن لاعبو كرة قدم ونرغب في تقديم أفضل ما لدينا ولم نرتكب أي جريمة لكي نحاول الاختباء، نتحلى بالأمانة ونحاول تقديم ما لدينا بأفضل صورة".

واعتبر اللاعب ان خسارة كوبا أمريكا كانت مؤلمة أكثر من خسارة المونديال لأن الانتقادات "كانت مؤلمة للغاية".

يشار إلى أن ميسي كان قال مؤخرا أنه أصبح "معتادا" على التعليقات السلبية بخصوصه من جانب قطاع معين من الصحافة الأرجنتينية الرياضية.