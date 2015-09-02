انتقالات - كيف أعاد روما وإنتر المنافسة مع يوفنتوس في جنة كرة القدم

(إفي): انتهى سوق الانتقالات الصيفية لأندية كرة القدم الإيطالية بالعديد من المفاجآت، بينها رحيل الإسباني خواكين عن فيورنتينا إلى ريال بيتيس وانضمام الصربي آدم لياييتش والبرازيلي الإسباني فيليبي ميلو إلى إنتر وهرنانيس إلى يوفنتوس.

وشهدت انطلاقة الموسم الكروي الجديد في الكالتشو أيضا عودة ماريو بالوتيلي لصفوف ميلان، في المقابل رحل بعض النجوم أمثال التشيلي أرتورو فيدال والأرجنتيني كارلوس تيفيز والدولي المخضرم أندريا بيرلو عن "البيانكونيري".

ويعد اليوفي وإنتر وروما أكثر الفرق الإيطالية المشاركة بقوة في سوق الانتقالات بغرض واحد وهو التتويج بالسكوديتو.

وقبل إنتهاء سوق الانتقالات، خطف إنتر من روما أحد نجومه، الصربي لياييتش.

وبالمثل أنهى فيليبي ميلو علاقته بجالاتاسراي التركي لينضم للإنتر، الذي ضم أيضا

البرازيلي أليكس تيليس، ليصبح من بين أكثر الأندية الإيطالية حراكا، رغبة في تعويض رحيل نجمه لاعب الوسط الكرواتي ماتيو كوفاسيتش لريال مدريد.

وضم إنتر وجوها أخرى جديدة مثل الإسباني مارتين مونتويا قادما من برشلونة، والبرازيلي جواو ميراندا من أتلتيكو مدريد ولاعب الوسط الكرواتي إيفان بيريسيتش.

وفي الدقائق الأخيرة من موسم الانتقالات تم الإعلان أيضا عن رحيل الجناح الأيمن خواكين سانشيز من فيورنتينا، الفريق الذي لعب في صفوفه الموسمين الأخيرين، ليعود إلى ريال بيتيس، بيته الذي ترعرع فيه كلاعب والذي وقع معه على عقد لثلاثة مواسم.

صفقة أخرى ضخمة جرت في الوقت الحاسم من موسم الانتقالات، وهي رحيل البرازيلي هرنانيس من صفوف إنتر إلى اليوفي مقابل 11 مليون يورو.

ولتعزيز صفوفه لحصد لقب السكوديتو الخامس له تواليا، قام المدرب ماسيميليانو أليجري بثورة في الفريق، ليرحل عنه نجوم أمثال فيدال، الذي انتقل لبايرن ميونخ، وبيرلو الذي انضم لفريق نيويورك سيتي الأمريكي، وتيفيز الذي رحل إلى بوكا جونيورز.

كما رحل عن الفريق مهاجمه الإسباني فرناندو يورنتي الذي عاد لإسبانيا للعب في صفوف سيفيليا.

في المقابل ضم "السيدة العجوز" العديد من الأسماء مثل البرازيلي أليكس ساندرو ولاعب الوسط الكولومبي خوان كوادرادو معارا من تشيلسي، والمهاجم الأرجنتيني الشاب بابلو ديابالا، الذي كان أبرز نجوم باليرمو الموسم المنصرم، والمهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش لاعب أتليتكو مدريد السابق.

وإضافة لهم تعاقد اليوفي أيضا مع المهاجم الأرجنتيني جيدو فادالا ولاعب الوسط سامي خضيرا، الذي احترف في صفوف ريال مدريد طوال الأعوام الخمسة الأخيرة.

بدوره استغل روما، المنافس الرئيسي ليوفنتوس هذا الموسم على لقب الدوري، سوق الانتقالات ليجدد تشكيلته وتعاقد مع الإسباني إياجو فالكي والأرجنتيني إزيكييل بونسي، والحارس البولندي فويتشيك تشيزني، حارس أرسنال السابق.

ومن أكبر الصفقات التي أبرمها "الذئاب" ضم المهاجم البوسني إدين دجيكو من مانشستر سيتي، إضافة للتعاقد مع المصري محمد صلاح المعار من تشيلسي، والبرازيلي جيرسون سانتوس دا سيلفا الذي يعد حاليا أحد النجوم الصاعدين في كرة القدم البرازيلية.

فيما استعاد نابولي الحارس الإسباني بيبي رينا، الذي سيعود لارتداء قميص الفريق الإيطالي بعد عام من الإعارة دون الحصول على فرص بفريق بايرن ميونخ تحت قيادة بيب جوارديولا.

في المقابل انضم الإسباني الآخر، خوان فيردو، لفيورنتينا من بيتيس، إلى جانب ماريو سواريز من أتلتيكو وخايمي بايز المهاجم الأوروجوائي الشاب القادم من خوبينتود المحلي.

بينما رحل عن صفوف "الفيولا" البيرواني خوان مانويل فارجاس، الذي سيرتدي قميص بيتيس.

بدوره تعاقد سامبدوريا مع لاعب الوسط الكولومبي خوان ماريو كاربونيرو وأودينيزي مع مواطنه المهاجم دوفان زاباتا، الذي تعاقد معه على سبيل الإعارة من نابولي لموسمين.

كما تعاقد كاربي، الصاعد حديثا لأضواء السيري آ، تعاقد مع المدافع البرازيلي جابرييل سيلفا، معارا من أودينيزي.