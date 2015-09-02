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ديل بوسكي: عدم لعب دي خيا مع يونايتد = غيابه عن يورو 2016

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ديل بوسكي: عدم لعب دي خيا مع يونايتد = غيابه عن يورو 2016 ديل بوسكي: عدم لعب دي خيا مع يونايتد = غيابه عن يورو 2016

أكد فيسنتي ديل بوسكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا أن حارس مانشستر يونايتد ديفيد دي خيا قد يغيب عن منتخب بلاده في يورو 2016 في حالة استمرار ابتعاده عن اللعب أساسيا مع ناديه.

وكان دي خيا قد فقد موقعه الأساسي في حماية عرين مانشستر يونايتد لصالح الأرجنتيني سيرخيو روميرو بعد أن أبدى نيته في الرحيل عن الشياطين الحمر إلى ريال مدريد.

وكانت صفقة انتقال دي خيا إلى ريال مدريد قد فشلت بسبب تأخر إرسال الورق للاتحاد الإسباني بعد أن اتفق الناديان على كل شيء.

وقال ديل بوسكي لصحيفة ماركا "لا لم أتحدث مع دي خيا عن أي شيء، لكن إذا شعرت أنني يجب أن أتحدث معه سأفعل ذلك بالتأكيد".

وأضاف "عليه أن يتعامل باحترافية ويتخطى هذه الأزمة، أتمنى أن يبدأ في اللعب مجددا ويصبح سعيدا.. لأنه لو لعب سنجلبه للمنتخب الإسباني غير ذلك فسيكون من الصعب ضمه للفريق في يورو 2016".

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فيديو اليوم السابع