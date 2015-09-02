دبي.. يعثر على سارقه في "صحيفة"

تمكن "ب.ك" رجل آسيوي، كان قد تعرض إلى عملية سرقة في دبي من اكتشاف هوية سارقه بعد مشاهدة صورته في إحدى الصحف المحلية بالصدفة، وذلك وفقاً لتفاصيل قضية رفعتها النيابة العامة في دبي، إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات.

ووفقاً لموقع 24 الإخباري، قالت النيابة العامة إن "السارق هو عربي الجنسية، يدعى" ع.ع" أقدم مع شخصين آخرين هاربين على مهاجمة الآسيوي في مصعد عمارة، وسرقت حقيبة أمواله التي تحتوي على 337 ألفا و925 درهماً".

وذكر الآسيوي في إفادته بتحقيقات النيابة العامة، أن "العربي ومن معه اعتدوا عليه بالضرب عند وصول المصعد إلى طابق الميزانين، وذلك أثناء قيامه بنقل الحقيبة إلى الشركة التي يعمل بها ومقرها العمارة ذاتها، ثم سرقوها ولاذوا بالفرار، ولم يستطع اللحاق بهم فقدم بلاغاً إلى الشرطة".

وتابع المجني عليه: "في أحد الأيام فتحت إحدى الصحف الإنجليزية وكان فيها خبر عن قبض شرطة الشارقة على عصابة سرقت أشخاصاً بنفس الطريقة التي تعرضت لها، فدققت بالصور وشاهدت العربي، وتذكرته لأني صارعته أثناء سرقته الحقيبة ولا أنسى ملامحه".

وبين الآسيوي أنه "توجه إلى شرطة دبي حيث أبلغهم أن أحد المتورطين في سرقته مقبوض عليه في الشارقة فتم جلبه وشاهده وأكد هويته".

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