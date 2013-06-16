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"المركزي للتنظيم والإدارة": 78% من وحداتنا بالمحافظات لا تمارس دورها جيدا

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"المركزي للتنظيم والإدارة": 78% من وحداتنا بالمحافظات لا تمارس دورها جيدا "المركزي للتنظيم والإدارة": 78% من وحداتنا بالمحافظات لا تمارس دورها جيدا
رئيس الجهاز: 67% من التقارير أكدت أن عدد العاملين لا يكفي

كتب : ماهر هنداوى ومحمد الأبنودى منذ 3 دقائق

قالت جيهان عبدالرحمن، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن 78% من وحدات شؤون مقر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدواوين عموم المحافظات ووحدات الخدمة لا تمارس دورها بشكل وافٍ من خلال التقسيمات التنظيمية المعروفة، بل يتم اختزالها في وحدات الشؤون الإدارية.

وأكدت رئيس الجهاز، أنها خاطبت دواوين المحافظات لاستطلاع آراء الموظفين تجاه رضاهم عن مستوى الخدمات التي يقدمونها للجماهير، بالإضافة إلى مدى ملاءمة طبيعة الخدمات لأعداد الموظفين، حيث أكدت نسبة 67% من التقارير الواردة من الدواوين أن عدد العاملين غير كاف، بينما 33% من التقارير أفادت بأن أعداد الموظفين كافية، و33% من التقارير أن العمالة غير مؤهلة.

ومن جانب آخر، فتح الجهاز باب قبول طلبات التعيين، حيث يتم تلقي طلبات تعيين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه من الدفعات من 2002 حتى 2005، وتلقي الجهاز طلبات الحاصلين على الماجستير والدكتوراه دفعات 2006-2007 بمقر الجهاز بمدينة نصر من الساعه 3 مساء حتى الساعة الخامسة اعتبارا من أول أمس.

وقال جمال عبدالعال، المتحدث الرسمي للجهاز، إن تعيين وتوزيع الخريجين من الحاصلين على درجتي الدكتوراه والماجستير على وظائف إدارية بوحدات الجهاز الإداري للدولة يتم طبقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ووفقا للاحتياجات التي وردت للجهاز من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

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