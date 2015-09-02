الإسماعيلي: حجازي يكذب ليجمل صورته أمام جماهير الدراويش

أصدر الإسماعيلي بيانا رسميا هاجم فيه لاعبه السابق أحمد حجازي والذي انتقل أمس الثلاثاء رسميا للأهلي بعد رحلة احتراف لم تدم طويلا في إيطاليا مع أندية فيورنتينا وبيروجيا.

وكان الإسماعيلي قد أعلن أنه تفاوض مع أحمد حجازي قبل أن تتعطل الصفقة بسبب المطالب المالية للاعب والتي تفوق قدرات الدراويش ليحول وجهته إلى الأهلي.

وجاء بيان الإسماعيلي كالتالي " الأخ أحمد حجازي عندما يخرج في وسائل الإعلام ويكذب أنه عرض نفسه علي الإسماعيلي، فهذا كلام لا يصدقه أي عاقل، حيث أنه كان محدد وجهته من إيطاليا إلى الأهلي ولا يستطيع أي مشجع لكرة القدم أن يصدق هذا، وأنه أنهى تعاقده مع ناديه وجاء إلى مصر يبحث عن ناد، فهذا أمر لا يصدقه طفل صغير".

"والسيناريو الذي يرسمه أحمد حجازي من أجل المزايدة علي جماهير الإسماعيلي ومجلس إداراته سيناريو هابط رسمه له مؤلف فاشل".

حيث أن الحقيقة أن الإسماعيلي تفاوض مع حجازي للعودة إلي بيته مره ثانيه، ولكنه كان قد وقع للاهلي منذ فتره طويله ورسم السيناريو بطريقه ساذجه، وذالك ليكون امام جماهير الاسماعيلي لاذنب له.

وان الاداره هي التي قصرت، في التفاوض معه ولكن هو في الحقيقه كان محدد وجهته الي الاهلي نظير عقد كبير ونظير مايتقضاه من اموال والاسماعيلي لن يقف علي اي لاعب حجازي او غيره لانه صانع النجوم وكان سببا ف صناعة حجازي وامثاله، وسيكون بعد الله سببا في صناعه لاعبين افضل باذن الله.

ونتمني الايزايد حجازي علي الاسماعيلي وجماهيره لانه كان ناشئا فعليه ان يحافظ علي هذه العلاقه مع الجماهير، ويجب ان يعرف الجميع ان المال والفلوس هي التي تسيطر علي عقول بعض اللاعبين".