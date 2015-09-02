أخبار عاجلة

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الإسماعيلي: حجازي يكذب ليجمل صورته أمام جماهير الدراويش

Google+ Print
الإسماعيلي: حجازي يكذب ليجمل صورته أمام جماهير الدراويش الإسماعيلي: حجازي يكذب ليجمل صورته أمام جماهير الدراويش

أصدر الإسماعيلي بيانا رسميا هاجم فيه لاعبه السابق أحمد حجازي والذي انتقل أمس الثلاثاء رسميا للأهلي بعد رحلة احتراف لم تدم طويلا في إيطاليا مع أندية فيورنتينا وبيروجيا.

وكان الإسماعيلي قد أعلن أنه تفاوض مع أحمد حجازي قبل أن تتعطل الصفقة بسبب المطالب المالية للاعب والتي تفوق قدرات الدراويش ليحول وجهته إلى الأهلي.

وجاء بيان الإسماعيلي كالتالي " الأخ أحمد حجازي عندما يخرج في وسائل الإعلام ويكذب أنه عرض نفسه علي الإسماعيلي، فهذا كلام لا يصدقه أي عاقل، حيث أنه كان محدد وجهته من إيطاليا إلى الأهلي ولا يستطيع أي مشجع لكرة القدم أن يصدق هذا، وأنه أنهى تعاقده مع ناديه وجاء إلى يبحث عن ناد، فهذا أمر لا يصدقه طفل صغير".

"والسيناريو الذي يرسمه أحمد حجازي من أجل المزايدة علي جماهير الإسماعيلي ومجلس إداراته سيناريو هابط رسمه له مؤلف فاشل".

حيث أن الحقيقة أن الإسماعيلي تفاوض مع حجازي للعودة إلي بيته مره ثانيه، ولكنه كان قد وقع للاهلي منذ فتره طويله ورسم السيناريو بطريقه ساذجه، وذالك ليكون امام جماهير الاسماعيلي لاذنب له.

وان الاداره هي التي قصرت، في التفاوض معه ولكن هو في الحقيقه كان محدد وجهته الي الاهلي نظير عقد كبير ونظير مايتقضاه من اموال والاسماعيلي لن يقف علي اي لاعب حجازي او غيره لانه صانع النجوم وكان سببا ف صناعة حجازي وامثاله، وسيكون بعد الله سببا في صناعه لاعبين افضل باذن الله.

ونتمني الايزايد حجازي علي الاسماعيلي وجماهيره لانه كان ناشئا فعليه ان يحافظ علي هذه العلاقه مع الجماهير، ويجب ان يعرف الجميع ان المال والفلوس هي التي تسيطر علي عقول بعض اللاعبين".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري