وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني يصل القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولي، الشيخ يوسف أدعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني قادمًا من رام الله عن طريق الأردن، في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يلتقى خلالها مع كبار المسؤولين.

ويلتقي وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني خلال زيارته مع عدد من المسؤولين من بينهم وزير الأوقاف ومفتى مصر وكبار رجال الأزهر لبحث التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية لبحث الممارسات الإسرائيلية ضد المقدسات الدينية وآخرها منع رفع الآذان في المسجد الإبراهيمي بدعوى إزعاج المغتصبين ومحاولات التهويد المستمرة للمقدسات الدينية خاصة ما يحدث مع المسجد الإبراهيمي حيث يسعى الاحتلال لتحويله لكنيس يهودي مع حث المجتمع الدولي للالتزام بمسؤولياته والضغط على حكومة “الاحتلال” للتوقف عما تمارسه من انتهاكات واعتداءات بحق المقدسات الإسلامية في فلسطين .