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«الخدمة العامة» بجامعة أسيوط تنسق مع وزارة الشباب لتجميل مدخل مدينة الخارجة‎

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«الخدمة العامة» بجامعة أسيوط تنسق مع وزارة الشباب لتجميل مدخل مدينة الخارجة‎ «الخدمة العامة» بجامعة أسيوط تنسق مع وزارة الشباب لتجميل مدخل مدينة الخارجة‎

قال العميد جمال عبد العزيز سكرتير عام الوادي الجديد، أن المحافظة استقبلت اليوم  قافلة الخدمة العامة للطلاب والشباب من جامعة أسيوط، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لزراعة وتجميل مداخل مدينة الخارجة.

وقال أن قافلة الخدمة العامة تتضمن شباب وطلاب من جامعة أسيوط وابناء المحافظة، وستقوم بأعمال النظافة والتجميل ودهان البلدورات من منطقة طريق المطار وحتى مدخل مبني ديوان عام المحافظة.

وأضاف أن قافلة الخدمة العامة تأتي ضمن 4 قوافل تزور المحافظة اليوم الأربعاء، وتستمر حتى يوم 6 سبتمبر الجاري، وتشمل خدمات بيطرية وطبية وخدمة عامة وثقافية وفنية.ر

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