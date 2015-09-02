جامعة الإسكندرية تؤكد انتهاء مدة التحويلات الإلكترونية بين الكليات

أكد الدكتور محمد أباظة، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون فرع مطروح والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم، أن التحويل بين الكليات يتم بناءً على ما قرره المجلس الأعلى للجامعات. بجلسته المنعقدة فى 16 أغسطس الماضى.

وأكد المجلس أن التحويل المناظر وغير المناظر لتقليل الاغتراب بنسبة 10% إلكترونياً، وقد انتهت المدة المحددة لذلك، ويتم التحويل للبرامج الجديدة (فقط) بكليات الجامعات المصرية عن طريق الجامعات مباشرة وفى حدود الحد الأدنى للقطاع .

وأضاف "أباظة"، فى بيان له، اليوم، أنه حرصاً من الجامعة على مستقبل الطلاب وإطلاعهم على كافة الفرص المتاحة لهم حتى يتمكنوا من اختيار أفضل مسارات الدراسة بما يحقق طموحاتهم فى إطار القواعد التى قررها المجلس الأعلى للجامعات التقى نائب رئيس الجامعة بالطلاب الراغبين فى التحويل الى جامعة الإسكندرية على مدار الثلاثة أيام السابقة.

وأوضح لهم أحقيتهم فى التقدم بالتحويل للدراسة فى البرامج الجديدة المطروحة بكليات الجامعة المختلفة بشرط الحصول على الحد الأدنى للقطاع المتقدم له وفى حدود السعة الاستيعابية لكل برنامج طبقاً لظروف كل كلية ووفقاً للوائح والقواعد الحاكمة لذلك .