قافلة دمياط نظيفة تتفقد مدينة عزبة البرج

نفذت قافلة دمياط نظيفة "مواطن إيجابى = مدينة نظيفة" أولى فعاليتها بزيارة ميدانية لمدينة عزبة البرج، وذلك بالتنسيق مع الجهات التنفيذية، والتى تمثلت فى الأزهر الشريف، وهيئة الأوقاف، ومركز إعلام دمياط، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعى، وفرع ثقافة دمياط، والصحة، والمجلس القومى للمرأة، ومجلس المدينة، والمجتمع المدنى .

اجتمعت القافلة مع خالد مصطفى رئيس مجلس مدينة عزبة البرج، وتمت مناقشة منظومة النظافة، وما يتعلق بها من معدات وعمال، وكيفية تطوير المنظومة، والارتقاء البيئى بالمدينة نحو مدينة نظيفة .

وعلى هامش اللقاء تحدث أحد المواطنين أن مستشفى عزبة البرج عبارة عن مبنى حضارى، ولكن متدنى الخدمات، وبدون أجهزة طبية، هذا وقد سجل ممثل الصحة هذه التوصيات لعرضها على وكيل وزارة الصحة بدمياط .

وأضاف آخر أن "عزبة البرج لا توجد على خريطة مسئولى محافظة دمياط"، وعلى الرغم من أن هذه المدينة تحظى بأكبر أسطول صيد بالشرق الأوسط، كما تتميز بالكثير من رجال الأعمال الذين لم يتم الإستفادة منهم كمجتمع مدنى .

وصرح خالد مصطفى - رئيس مجلس مدينة عزبة البرج، للمواطنين أنه سوف يتم تغذية مدينة عزبة البرج بعدد 2 كابل من رأس البر، وعليه لن يتم قطع التيار الكهربى ابتداء من شهر أكتوبر .

هذا وقد تم الاتفاق على أن تكون الخطوة القادمة من خلال الأزهر والأوقاف على أن يكون موضوع مدينتنا نظيفة هو أهم الموضوعات التى تتناولها خطب الجمع والدروس الدينية بالمساجد، وصرح الشيخ إبراهيم لطفى - ممثل الأزهر الشريف بعمل حصة دراسية واحدة لكل فصل خلال الأسبوع تتحدث عن قيم النظافة، وخلق نشء واع ومدرك لأهمية النظافة وضرورة الحفاظ على مدينتنا حتى تتحقق مقولة إحمى نفسك ونظف مدينتك .

وقد اتفق القائمون على القافلة برفع تقرير مفصل لمحافظ دمياط، للعمل على تذليل الصعاب وإيجاد حلول حاسمة .

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